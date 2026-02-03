Ahora

Viral

Así es el tráiler de la película de Michael Jackson que protagoniza su sobrino, Jaafar Jackson

"¿Y esta voz de Supersexy Boy?", se pregunta Alfonso Arús tras ver en este vídeo el tráiler de la película de Michael Jackson que protagoniza su sobrino, Jaafar Jackson.

Así es el tráiler de la película de Michael Jackson que protagoniza su sobrino, Jaafar Jackson

Los fans de Michael Jackson, por fin, han podido disfrutar del primer tráiler de 'Michael', la película basada en la historia del cantante, interpretado por su sobrino, Jaafar Jackson. Y es que el biopic de Michael Jackson es de las películas más esperadas de 2026 y la actuación de Jaafar Jackson promete ser una de las más aplaudidas.

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús destaca: "¿Y esta voz de Supersexy Boy?". "Es verdad que Michael hablaba un poco así", señala, por su lado, Alba Gutiérrez. Por último , Tatiana Arús aplaude el parecido de su sobrino: "Está muy bien caracterizado". La esperada película se estrenará el próximo 24 de febrero.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno aprobará un decreto solo con las pensiones para salvar su revalorización y otro con el resto del escudo social
  2. Sánchez anuncia que España prohibirá acceder a las redes sociales a los menores de 16 años
  3. Rodalies recupera el servicio tras dos incidencias que obligaron a parar todos los trenes a primera hora de la mañana
  4. El paro aumenta en 30.392 personas en el peor enero desde 2012: se han destruido 270.800 empleos
  5. Matones, violentos... y en busca de soplones: Trump ofrece una casa a cambio de delatar a migrantes "ilegales" al ICE
  6. Aznar, Juan Carlos I o Miguel Ángel Moratinos: los españoles mencionados en los archivos de Epstein