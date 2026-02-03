Así es el tráiler de la película de Michael Jackson que protagoniza su sobrino, Jaafar Jackson

"¿Y esta voz de Supersexy Boy?", se pregunta Alfonso Arús tras ver en este vídeo el tráiler de la película de Michael Jackson que protagoniza su sobrino, Jaafar Jackson.

Los fans de Michael Jackson, por fin, han podido disfrutar del primer tráiler de 'Michael', la película basada en la historia del cantante, interpretado por su sobrino, Jaafar Jackson. Y es que el biopic de Michael Jackson es de las películas más esperadas de 2026 y la actuación de Jaafar Jackson promete ser una de las más aplaudidas.

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús destaca: "¿Y esta voz de Supersexy Boy?". "Es verdad que Michael hablaba un poco así", señala, por su lado, Alba Gutiérrez. Por último , Tatiana Arús aplaude el parecido de su sobrino: "Está muy bien caracterizado". La esperada película se estrenará el próximo 24 de febrero.

