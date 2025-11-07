El vídeo de las primeras imágenes de la película de Michael Jackson: así es el gran parecido de su sobrino, Jaafar Jackson

El biopic de Michael Jackson es de las películas más esperadas de 2026 y la actuación de su sobrino, Jaafar Jackson, que interpreta al cantante, promete ser una de las más aplaudidas.

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s las primeras imágenes de la película biográfica de Michael Jackson, a quien interpreta, precisamente, su sobrino, Jaafar Jackson. "A ver si le veis el parecido", destaca la colaboradora, que explica que "es una de las películas más esperadas para 2026".

"Creo que estará muy bien porque el productor es el de 'Bohemian Rhapsody'", explica Tatiana Arús, que afirma que, "normalmente, todas las producciones que hace las hace muy bien". Por otro lado, en el plató destacan el gran parecido del sobrino con Michael Jackson. "Es una suerte que el sobrino se parezca tanto", asegura Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que, además, "canta y baila". "Es como si Antonio Tejado tuviera que hacer de María del Monte en su biopic", bromea el presentador.

"Sabe que el nivel está muy alto y tiene que dar la talla", detalla Tatiana Arús en el vídeo, donde Alba Gutiérrez destaca que "el chico lo clava": "Si la producción está hecha tan bien como la de Freddie Mercury, ojo que no la nominen a los Premios Oscar, como a la otra".

