De las transparencias de Ester Expósito con Arón Piper a los dientes de tiburón de Heidi Klum: así fue la Semana de la Moda de París

A punto de terminar la Semana de la Moda de París, Heidi Klum y Ester Expósito han apostado por las transparencias mientras que Kim Kardashian ha sorprendido con un corte de pelo que recuerda a su madre.

Heidi Klum y Ester Expósito han arriesgado y apostado por las transparencias en la Semana de la Moda de París. "Lo de Heidi Klum es una transparencia total", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús afirma que la modelo "deja muy poco a la imaginación".

Además, la colaboradora explica que Heidi Klum lució "un traje completamente transparente y adornó su boca con fundas metalizadas". "Son dientes de tiburón al estilo los que lució Madonna hace tiempo", recuerda Alfonso Arús, que confiesa que "son horrorosos".

Por su parte, Ester Expósito también lució unas transparencias, pero algo más sutiles en color negro. Además, la actriz de 'Élite' acudió junto a su compañero en la serie, Arón Piper.

Por último, Kim Kardashian ha sorprendido luciendo un radical corte de pelo pixie que recuerda a su madre. "Ha sorprendido porque parece ser que no es una peluca", explica Tatiana Arús, que enseña también la comentada actitud de Leonardo Dicaprio, que acudió completamente tapado para no ser reconocido. "Es un notas", critica duramente Angie Cárdenas.

