El vídeo del reencuentro entre Ester Expósito y Paris Jackson en Barcelona que acaba con corte de mangas

Después de la publicidad en la que han trabajado juntas, en la que se les puede observar de lo más cómplices, ambas se volvieron a ver las caras este miércoles en Barcelona, esta vez estre abrazos y sonrisas.

Hace poco más de un año, Ester Expósito y Paris Jackson protagonizaban uno de los momentos más tensos que se recuerdan en un desfile de Desigual. Sin embargo, la marca ha decidido dar la vuelta a la tortilla y realizar una publicidad con ambas celebridades.

Ahora, la actriz española y la hija del eterno rey del pop, Michael Jackson, han vuelto a compartir banco en el front row, pero esta vez, el reencuentro ha sido muy distinto. Después de la publicidad en la que han trabajado juntas, en la que se les puede observar de lo más cómplices, ambas se volvieron a ver este miércoles en Barcelona.

En junio de 2024, cuando coincidieron en el mismo evento, Jackson se comportó de lo más distante hacia la actriz de Élite. Tanto es así que pareció negarle el saludo a Expósito, algo que después fue totalmente desmentido.

Entre abrazos, sonrisas, miradas e incluso secretos al oído, las también influencers hicieron olvidar todo rumor de una mala relación. Asimismo, postearon una fotografía realizando un corte de mangas dejando atrás el polémico y viral vídeo que desató toda una oleada de críticas hacia las artistas en redes sociales.