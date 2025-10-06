El mal rato de Meghan Markle al dar dos besos al director creativo de Balenciaga en París: "Casi se lo dan en la boca"

Meghan Markle ha vivido este 'tierra trágame' mientras saludaba al director creativo de Balenciaga en la Semana de la Moda de París. Y es que al darse dos besos, no se coordinan, y terminan casi dándose un pico.

Meghan Markle ha deslumbrado en el desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda de París, donde ha acudido con un espectacular look monocolor en blanco. Eso sí, la mujer del príncipe Harry también ha sufrido un incómodo momento al saludar al director creativo de la firma, Pierpaolo Piccioli.

Y es que, como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, la actriz "casi la lía" en el momento de los dos besos. "Hay un poco de confusión", explica Tatiana Arús al enseñar el vídeo en el plató, donde Alfonso Arús destaca que "casi se lo estampa".

Como destaca la colaboradora, "casi se dan un beso en la boca": "Yo no sé por qué a veces genera tanta confusión el momento de los dos besos". "Ellos están acostumbrado al dar uno y en el momento de dar dos a veces se lían", explica Angie Cárdenas.

Por su parte, Rocío Cano no puede evitar reírse al ver el vídeo y destaca que "es incomodísimo ese momento".

