Alfonso Arús, de los looks del Festival de Venecia: "Heidi Klum cada vez se parece más a Cayetana Guillén Cuervo"

"Heidi Klum se ha hecho algo en la cara, es otra señora", resalta Alfonso Arús, que destaca que la modelo "cada vez se parece más a Cayetana Guillén Cuervo". Puedes ver este y otros looks en el vídeo.

"Veneciaestá siendo un festival de famosos", destaca Alfonso Arús, que muestra la llegada de la modelo Heidi Klum, que, "como siempre, ha sido fiel a la cita". La modelo, que ha llegado acompañada de su hija, ha sorprendido al presentador, que no da crédito.

"Heidi Klum se ha hecho algo en la cara porque no parece ella, es otra señora", resalta Alfonso Arús, que destaca junto a Tatiana Arús que la modelo "cada vez se parece más a Cayetana Guillén Cuervo". Por su parte, Cate Blanchett ha sido, como siempre, la mejor vestida de la alfombra inaugural del festival. La actriz ha lucido un impresionante vestido negro que Armani ha creado solo para ella.

Por otro lado, Bárbara Palvin apostó por las transparencias mientras que Tilda Swinton, que acudió con un binomio blanco y negro. "Parece una profesora de estas severas y duras", asegura Alfonso Arús, que también destaca la llegada de Hiba Abouk, quien ha aparecido en el vaporetto con un look casual.