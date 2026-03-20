Tini Stoessel estrena 'Dos Amantes' con Leo Messi en el videoclip y disparando los rumores de boda con Rodrigo De Paul

"¿Y el casorio para cuándo?", preguntan a T ini Stoessel y a Rodrigo De Paul en el videoclip de 'Dos Amantes'. Puedes ver la reacción de ambos, que desata los rumores de boda, en este vídeo.

Leo Messiha sorprendido al aparecer en el videoclip de 'Dos amantes' de Tini Stoessel, un vídeo en el que también participan Susana Giménez, Rodrigo De Paul, Cacho Deicas y Beto Montenegro. Además, en una de las secuencias Giménez pregunta a Tini por su boda con De Paul: "¿Y el casorio para cuándo?".

La pareja se mira sonriente y comienza a reír en el videoclip, desatando los rumores de una posible boda. Además, este no es el único detalle que hace sospechar de una futura boda entre la artista y el futbolista.

"En una entrevista dijeron que les gustaría casarse a finales de 2026", explica Tatiana Arús, que destaca también cómo en el videoclip aparece una tarta nupcial con dos figuras vestidas como una pareja de novios, que representan a ambos.

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