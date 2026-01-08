Leo Messi dedica unas bonitas palabras a Rosalía en este vídeo: "Lo que transmite es impresionante"

Leo Messi confiesa en este vídeo que no conoce en persona a Rosalía pero que "lo que transmite por la televisión" le "parece impresionante".

Leo Messi se ha declarado fan de Rosalía en su última entrevista, donde ha confesado no conocer en persona a la artista catalana. "Lo que transmite por la televisión me parece impresionante", ha asegurado el futbolista argentino.

Tras ver el vídeo, Hans Arús reflexiona sobre Leo Messi: "¿Puede ser que cada vez tenga las orejas más grandes?". "Junto a la nariz, las orejas es lo único que sigue creciendo", explica, por su lado, Rocío Cano.

Por otro lado, "Rosalía podría estar de nuevo enamorada", destaca Alfonso Arús en este vídeo, donde explica que se la ha visto con Loli Bahía, una modelo francesa con la que, teóricamente. habría pasado la Navidad en Brasil.

Por su parte, Tatiana Arús explica que "se las ha visto en una actitud o de amigas o de algo más que amigas en Brasil". "Se lo han pasado en grande porque han ido de fiesta en fiesta", destaca la colaboradora de Aruser@s, que explica que la modelo también hizo de dj en alguna de las fiestas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.