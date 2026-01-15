Ahora

En un viaje

¿Tini Stoessel, embarazada? El tatuaje con Rodrigo de Paul que desata los rumores en México

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul han disfrutado de unos días en México, donde han levantado los rumores de un posible embarazo de la cantante tras tatuarse conjuntamente tres corazones.

¿Tini Stoessel, embarazada? El tatuaje con Rodrigo de Paul que desata los rumores en México

Tini Stoessel ha viajado con el futbolista Rodrigo de Paul a México para disfrutar de unos días de descanso. "Han abierto uno de sus álbumes de fotos más románticos poniendo fin a los rumores que decían que no estaban en su mejor momento", destaca Tatiana Arús.

Además, la colaboradora destaca que "han empezado a levantar los rumores de un posible embarazo después de ver cómo en esas vacaciones la cantante le realizaba tres corazones que él, posteriormente, se tatuó". "Ella también se ha hecho el mismo tatuaje y al ser tres corazones todo el mundo quiere pensar que el tercer corazón puede ser un bebé".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Groenlandia deja claro a EEUU que no está en venta, combate la narrativa de Trump sobre el peligro de Rusia o China y acuerda un "grupo de trabajo"
  2. Irán pide a Trump una salida diplomática y evitar otra ataque mientras cierra su espacio aéreo durante horas
  3. La defensa de las denunciantes de Julio Iglesias asegura que la Fiscalía les tomará declaración como testigos protegidos
  4. El nuevo modelo de financiación autonómico no gusta a las regiones que hablan de "auténtica aberración" o "corrupción de Estado absoluto"
  5. "Va a haber un huevo de afectados": el mensaje de un alto cargo a Mazón antes del Es-Alert que el president no respondió hasta una hora después
  6. Una nevera, un rescate millonario y 90 días de secuestro de ETA: así fue la 'Operación Apolo' que terminó con la liberación de Luis Suñer