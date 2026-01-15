¿Tini Stoessel, embarazada? El tatuaje con Rodrigo de Paul que desata los rumores en México

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul han disfrutado de unos días en México, donde han levantado los rumores de un posible embarazo de la cantante tras tatuarse conjuntamente tres corazones.

Tini Stoessel ha viajado con el futbolista Rodrigo de Paul a México para disfrutar de unos días de descanso. "Han abierto uno de sus álbumes de fotos más románticos poniendo fin a los rumores que decían que no estaban en su mejor momento", destaca Tatiana Arús.

Además, la colaboradora destaca que "han empezado a levantar los rumores de un posible embarazo después de ver cómo en esas vacaciones la cantante le realizaba tres corazones que él, posteriormente, se tatuó". "Ella también se ha hecho el mismo tatuaje y al ser tres corazones todo el mundo quiere pensar que el tercer corazón puede ser un bebé".

