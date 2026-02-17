Bad Bunny se despide de Argentina con un concierto con famosos como Tini Stoessel o Bizarrap: "Parece más una comuna hippie"

La 'casita de Bad Bunny' en su concierto en Argentina ha estado repleta de famosos como Nicky Nicole, Wanda Nara, Tini Stoessel, Lali Expósito o Bizarrap. parece más una comuna hippie que la caseta de Bad Bunny", destaca Tatiana Arús.

Bad Bunny se ha despedido de Argentina con un concierto repleto de estrellas. Y es que la ya conocida como 'casita de Bad Bunny' tras la Super Bowl estaba a rebosar de famosos como Nicky Nicole, Wanda Nara, Tini Stoessel, Lali Expósito, Bizarrap...

"Eso parece más una comuna hippie que la caseta de Bad Bunny", destaca, entre risas, Tatiana Arús, que afirma que "estaba todo el mundo": "No cabía ni un alfiler". "Pero, ¿ha pensado en ampliar la casita un poco?", pregunta Alfonso Arús, que alucina al ver a tanta gente dentro. "Tanta gente no cabe, aquí para ir al baño tiene que ser complicado", señala el presentador, que destaca más imágenes llamativas del concierto de Bad Bunny.

Y es que como afirma Tatiana Arús, "en un concierto de Bad Bunny nunca sabes lo que te puedes encontrar". Como, por ejemplo, varios espectadores disfrazados de sapo concho, un anfibio endémico de Puerto Rico en peligro de extinción, adoptado por Bad Bunny como símbolo de resistencia, identidad y conciencia ambiental en su proyecto "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" y sus conciertos.

