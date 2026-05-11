Alfonso Arús, al ver cómo Fernando Alonso necesita ayuda parra arrancar: "¿Este no es el coche de los diez millones?"

Alfonso Arús alucina al ver en este vídeo cómo Fernando Alonso ha tenido que ser ayudado por un grupo de personas al estrenar su coche: "Pero, ¿este no es el coche de los diez millones?, pero, ¿no arranca?".

"Fernando Alonso ha tenido que ser ayudado para poner en marcha su nuevo cochazo", destaca Alfonso Arús, que pregunta alucinado en el plató de Aruser@s al ver este vídeo: "Pero, ¿este no es el coche de los diez millones?, pero, ¿no arranca?". Por su parte, Tatiana Arús destaca que la gente que le ayuda merece "una propina" y reflexiona: "Un coche de diez millones no puede acabar así".

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