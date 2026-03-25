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35 días, como mucho, a 3 grados

Un tecnólogo de alimentos alerta de la moda de la carne madurada: "La mayoría de restaurantes la sirven sin control sanitario"

La carne madurada está experimentado un boom en la gastronomía española y ahora, todo el mundo quiere probarla en los restaurantes. Sin embargo, un experto advierte de que puede ser peligrosa para la salud.

Un tecnólogo de alimentos alerta de la moda de la carne madurada: "La mayoría de restaurantes la sirven sin control sanitario"

El creador de contenidos tras la cuenta @cenandoconpablo se ha atrevido a probar en un restaurante una carne maduradadurante casi mil días, aunque oliera a químico y a podrido, como vemos en este vídeo viral que recoge Aruser@s. Una situación que es más habitual de lo que pueda llegar a parecer, advierte @SefiFood.

El tecnólogo de alimentos de este perfil asegura que hay que tener cuidado, porque puede ser peligrosa para la salud. "Sí que tenemos veredictos científicos que nos dicen que la carne madurada puede considerarse segura si esa maduración dura como máximo 35 días a 3 grados centígrados", afirma.

Sin embargo, advierte, "la mayoría de restaurantes que sirven este tipo de carnes lo están haciendo sin ningún tipo de control sanitario y, por supuesto, pasándose por el forro estas recomendaciones". Algo con lo que hay tener atención, porque pueden crecer cualquier tipo de microorganismos y patógenos causantes de enfermedades.

Así que, si cuando pruebas la carne te sabe a amoniaco, es mejor que no te la comas. "Me encanta saber esto porque ahora cuando te digan el restaurante que llevan tres meses madurando la carne le puedes decir que pasando de 35 días, mal", comenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta. Angie Cárdenas, por su parte, está intentando hacerlo ella misma.

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