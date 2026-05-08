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Alfonso Arús muestra la "mecedora ventilador" que funciona de forma autónoma: "Yo me lo compraría"

Un curioso invento presentado en Argentina ha llegado hasta Aruser@s: una mecedora que, gracias al movimiento del usuario, acciona un ventilador incorporado.

Alfonso Arús muestra la "mecedora ventilador" que funciona de forma autónoma: "Yo me lo compraría"

Alfonso Arúsmuestra en Aruser@s la llamada "mecedora ventilador", un invento que se ha hecho viral tras ser presentado en Argentina y que ha despertado la curiosidad de los colaboradores de laSexta.

El dispositivo funciona de forma autónoma aprovechando el movimiento del propio usuario: al balancearse en la mecedora, se activan las aspas del ventilador integrado.

"Dadle el beneficio de la duda", comenta entre risas Alfonso Arús, que incluso añade que, como mínimo, "potencia el ejercicio". Lejos de mostrarse escéptico, destaca su lado más práctico. "Yo me lo compraría", asegura.

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