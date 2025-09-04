Alejandra Onieva (cuñada de Tamara Falcó) y Jesse Williams (protagonista de 'Anatomía de Grey'), pareja sorpresa: pillados juntos por Madrid

Las revistas ¡Hola! y Lecturas han sacado a la luz unas fotografías en las que puede verse a Alejandra Onieva y Jesse Williams paseando juntos por Madrid en actitud cariñosa.

Jesse Williams, uno de los protagonistas de la serie más conocida de la historia de la televisión, 'Anatomía de Grey', tiene nueva pareja... y es española. Se trata nada más y nada menos que de Alejandra Onieva, actriz de 'El secreto de Puente Viejo', 'Alta mar' y 'Presunto culpable'.

La joven, de 33 años -hermana deÍñigo Onieva y, por lo tanto, cuñada de Tamara Falcó- ha arrasado en el festival de Venecia con su look de dos piezas, con un crop top repleto de plumas y una falda larga, describe Tatiana Arús en Aruser@s.

Jesse Williams también se encuentra en Venecia estos días, asistiendo al festival, aunque, por el momento, no hay imágenes de ambos juntos en la ciudad italiana.

Sin embargo, las revistas no han tardado en sacar a la luz las fotografías en las que puede verse a esta pareja paseando por Madrid en actitud cariñosa.