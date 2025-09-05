Alfonso Arús, tras saber que Isabel Preysler publicará sus memorias: "Su ventaja es que no las van a rebatir, porque no está Boyer ni Vargas Llosa"

Alfonso Arús define a Pilar Vidal como una "gran periodista" y cree que ha tenido que hacer un gran trabajo para dar "un poco de forma" a las memorias de Isabel Preysler. "Nadie cuenta la verdad, tú cuentas tu verdad".

Isabel Preysler publicará 'Mi verdadera historia' el próximo 22 de octubre, un libro que ha escrito junto a Pilar Vidal y que recoge sus memorias. "Han sido dos años muy intensos y emocionantes y creo que el resultado es muy bueno. Habla como nunca. Hace un estriptis -como yo digo, aunque a ella es palabra no le gusta- integral", cuenta la periodista en este fragmento de entrevista que recoge Aruser@s.

Desde sus orígenes "maravillosos" hasta su última historia de amor con Mario Vargas Llosa, la obra explora la vida de la socialité hispanofilipina a la que pocos tienen la suerte de conocer como lo hace Vidal.

"Tiene mucho sentido del humor, y creo que eso es una faceta que ella no ha explotado", asegura.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús define a Pilar Vidal como una "muy buena periodista" y alaba el arduo trabajo que ha tenido que realizar para dar "un poco de forma" a estas memorias. "Yo parto de la base de que nadie cuenta la verdad. Tú cuentas tu verdad, pero es muy relativa. Hay que cotejarla con la otra verdad de la pareja", asegura.

"La ventaja que tiene es que nadie las va a rebatir, porque Boyer ya no está con nosotros ni Vargas Llosa y Julio Iglesias no va a entrar", concluye.