Amigo de la sobrina del rey

Tomás Páramo habla de la ruptura de Victoria Federica con Borja Moreno: "Cuando es la persona siempre lo tienes claro"

Tomás Páramo ha hablado de la ruptura sentimental de dos amigas como son Victoria Federica y Tana Rivera, quienes acaban de poner fin a su relación con sus respectivos novios, Borja Moreno y Manuel Vega.

Tomás Páramo ha acudido a la gala de la revista 'Hola', donde han estado también otros rostros conocidos como Ana Guerra, Laura Escanes o su íntima amiga Victoria Federica, quien al parecer habría roto con su novio, Borja Moreno.

El influencer ha hablado sobre ello y sobre la ruptura sentimental de otra buena amiga, Tana Rivera, hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. "Lo que dios quiera", afirma Tomás Páramo, que reflexiona sobre estas relaciones: "Cuando es la persona siempre lo tienes claro".

"Es verdad que son muy jóvenes y no siempre todo puede ser", reconoce el marido de la también influencer María García de Jaime, que destaca que les desea "a todos lo mejor". "Que lloren todo lo que quieran y que hagan lo que quieran", asegura.

