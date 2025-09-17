Aruser@s Weekend triunfa en laSexta y amplía el éxito del formato a los fines de semana

Ahora

Tras el éxito cosechado de lunes a viernes, Aruser@s ha irrumpido esta temporada en los fines de semana con Aruser@s Weekend' conducido por Hans Arús los sábados y domingos, y ha llegado aportando una destacada mejora en la franja de laSexta.

Aruser@s, el programa más madrugador de laSexta, continúa su gran éxito esta temporada de lunes a viernes y, además, ha logrado ampliar su legado a los fines de semana con Aruser@s Weekend. Este nuevo espacio, presentado por Hans Arús, ofrece cada sábado y domingo (08:30 horas) un repaso de lo mejor de la semana manteniendo las secciones habituales que han conquistado a la audiencia.

En sus primeras semanas de emisión, el equipo ha vuelto a demostrar que madrugar le sienta muy bien y que su humorning televisivo -género acuñado e inaugurado por el programa cuando aterrizó en las mañanas de laSexta hace ya ocho temporadas- funciona también en el fin de semana.

De la mano de Hans Arús, Aruser@s Weekend inició su primer fin de semana en laSexta logrando una media del 6,5% de share, subiendo al 7,4% de cuota media el pasado sábado y domingo, lo que supone ya un ascenso de +2,8 puntos en la franja respecto a los resultados que conseguía la cadena en ese horario la temporada pasada. Además, en el último fin de semana ha logrado imponerse a su competidor directo.

Éxito de audiencia

Con una media del 6,9% de cuota de pantalla en sus primeros dos fines de semana, Aruser@s Weekend logra sus registros más destacados en Target Comercial, donde asciende al 9,4% de cuota. Triunfa especialmente entre los públicos de 35 a 44 años (8,7%) mientras que, por ámbitos, sobresale en Asturias (13%), Cataluña (9,3%) y Euskadi (8,9%). Igualmente, cada sábado y domingo, el programa ha supuesto de media una aportación a la cadena de +0,5 puntos de audiencia.

El espacio, que comienza su emisión desde las 8:30 horas de la mañana, replica cada fin de semana su fórmula de actualidad y entretenimiento única, incorporando contenidos exclusivos y proponiendo una manera diferente de empezar el día junto al mejor humor y las últimas tendencias. Además, cuenta con la colaboración de Rocío Cano, María Moya, Marc Llobet, Tatiana Arús, Arthur Arús y Sebas Maspons, que acompañan a Hans cada mañana.

Una singular y exitosa forma de hacer televisión que consolida su fortaleza en las mañanas de lunes a viernes, donde Aruser@s ha arrancado con fuerza la nueva temporada al conseguir una media del 14,5% de cuota, cerca de 300.000 espectadores medios y casi 900.000 espectadores únicos, de nuevo liderando sobre todos sus competidores privados.

