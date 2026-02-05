"No nos han ofrecido sobornos ni los aceptaríamos": Glòria Serra defiende la integridad de Equipo de Investigación tras 15 años en emisión

Tras 15 años en pantalla, Equipo de Investigación se mantiene firme frente a sobornos, amenazas y la presión de anunciantes, defendiendo la ética y la veracidad en cada historia. "Ser periodista tiene su riesgo, pero las ganas superan al miedo", asegura Serra en Aruser@s.

25.000 horas de grabación, 555 programas, 16.000 entrevistas...la pregunta es clara: ¿dónde guarda Equipo de Investigación todo este material? El programa conducido por Glòria Serra cumple 15 años en emisión, y la periodista aterriza en el plató de Aruser@s para charlar sobre todo lo que hay detrás del periodismo de investigación en España.

En una época en la que se tiende a confundir realidad con ficción, el programa de laSexta se ha mantenido inalterable. "Estamos viviendo una romanización del true crime, una multiplicación de formatos, sobre todo en plataformas, y parece que el protagonista es el asesino. Estamos viendo una serie y se dulcifica el crimen, cuando eso es algo que a nosotros nos genera rechazo", señala Serra, matizando que en su programa tanto la víctima como la familia "siempre se han puesto en el centro del relato".

El proceso detrás de cada programa

Serra explica que, en ocasiones, conocen la verdad de un caso, pero no cuentan con las pruebas visuales que la respalden, lo que supone uno de los mayores retos. Antes de emitir cualquier programa, el primer filtro es el departamento jurídico: "A veces sabemos que algo es cierto, pero tenemos que tenerlo muy contrastado antes de poderlo emitir", comenta.

En ocasiones han trabajado durante dos años en un programa hasta conseguir el resultado final deseado. "No nos desesperamos porque somos peleones, cabezones, pero a veces piensas que si no sale es una pena", lamenta. "Eso sí, casi siempre logramos nuestro objetivo".

Completar una investigación en tiempo récord

Gloria Serra recuerda con tensión un programa producido en menos de seis horas sobre el rey del Cachopo: "Ese programa estaba a medio hacer, porque había denuncias de trampas, impagos y otras irregularidades. La noticia estalló un viernes a las 12:30 y nos lanzamos a la piscina para hacerlo".

Aunque lo habitual es tardar al menos un mes, Serra asegura que cuando hay cuestiones de actualidad, "hemos demostrado que tenemos respuesta". Como ejemplo, recuerda el volcán de La Palma: "Lo decidimos un miércoles, aterrizamos en el último avión y el viernes habíamos levantado un programa que hizo honor a la dignidad de las personas que lo estaban pasando mal".

Sobornos y presiones

Sobre si mirar hacia otro lado tiene un precio, Serra es tajante: "No nos han ofrecido dinero, ni los aceptaríamos. Somos muy humildes, no podemos pagar nunca a nadie", bromea. Por ética, explica, "si pagas una entrevista, normalmente te responden lo que quiere que se diga quien paga".

"No hemos recibido sobornos, pero sí burofaxes,intentos judiciales que no prosperaron y muchas amenazas, veladas o no, en redes", añade.

En 15 años ha habido temas complicados de abordar. "Mucha gente piensa que si hay un anunciante detrás no lo hacemos, pero no es verdad. Todos los programas de consumo, sobre todo los relacionados con la alimentación industrial, demuestran que no es así".

"La cadena confía en nosotros y sabe que no vamos a levantar falsos testimonios. No se trata de ir en contra de nadie, sino de dar información", subraya, añadiendo que a "empresas grandes del sector energético les cuesta mucho hablar".

Los protagonistas y su "alarde"

"Nos ha pasado muchas veces que personas en busca y captura, como el mayor alunicero de España, se pusieran nerviosas pensando que éramos policías, pero rápidamente les sale un punto de sobrado y orgullo, y nos conceden la entrevista", recuerda Serra. Gracias a estas entrevistas, la policía ha logrado detener a varios delincuentes.

"Los agentes nos han contado que, en las cárceles, te da estatus que Equipo de Investigación haga un programa", añade la periodista entre risas.

Sin embargo, asegura, el programa es "sota, caballo y rey". "Nunca hemos hecho alarde ideológico. Somos muy sencillos: hechos, testimonios, contexto y el hilo argumental para que la gente comprenda todo. Si no te sales de ahí, no tienes ningún problema de polarización", afirma Serra.

El miedo tras la investigación

En situaciones extremas, los reporteros se juegan la vida. Serra explica que "el miedo está basado en la seguridad que nosotros mismos buscamos. No somos unos kamikazes: no vamos a buscarnos la muerte ni el peligro, sino todo lo contrario".

"Ha habido incidentes, sí, pero me sobran los dedos de las manos para contarlos. Ser periodista tiene su riesgo, pero las ganas superan al miedo o a la tensión", concluye.

