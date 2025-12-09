Alfonso Arús, tras las palabras de Ortega Cano sobre un posible un nuevo amor: "Está más empanado que ilusionado"

Ortega Cano asegura que no cierra las puertas a volver a ilusionarse con una nueva relación. Sin embargo, tras escucharle en este vídeo, Alfonso Arús afirma que está "más empanado que ilusionado".

Alfonso Arús advierte que "la gran bomba de un famoso con una nueva ilusión podría saltar en el entorno de Ortega Cano". Y es que el presentador analiza una posible ilusión del matador de toros tras su separación de Ana María Aldón.

"No confirma ni desmiente, pero deja la puerta abierta a volver a enamorarse", asegura Tatiana Arús, que enseña en este vídeo la reacción de Ortega Cano al ser preguntado por las reporteras.

"Mucha gente está hablando de esa ilusión con Isabel, ¿usted tiene ganas de rehacer su vida sentimental o tiene otro camino en su cabeza?", pregunta una de las reporteras al matador de toros, que sorprende al afirmar que "nunca se sabe".

"Uy, ¿deja la puerta abierta a un nuevo amor?", pregunta la reportera a Ortega Cano, que insiste: "Puede ser, ¿por qué no?". Sin embargo, Alfonso Arús asegura que, tras ver el vídeo, le parece que Ortega Cano está "más empanado que ilusionado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.