La romántica felicitación de Óscar Casas a Ana Mena por sus 29 años

Ana Mena ha cumplido 29 años y sus seguidores la han querido felicitar con algunos vídeos de la cantante "al natural". Por su parte, su chico, Óscar Casas, ha felicitado a la actriz y cantante con una imagen de ella acompañada de un corazón y el emoji de una cara a la que se le cae la baba.

En la fotografía, Ana Mena aparece muy morena y rubia y vestida totalmente de negro mientras camina mirando hacia la cámara. Esta romántica felicitación llega unos días después de la fotografía viral de Mario Casas, hermano de Óscar, mirando embobado a su novia, Melyssa Pinto. Un momento que Alfonso Arús aprovecha para volver a abrir debate en plató: "Rocío Cano, ¿Mario Casas u Óscar Casas?".

"Óscar, a mí el peinado que se ha puesto Mario no me gusta", insiste la colaboradora de Aruser@s en el plató, donde el presentador asegura que eso es perfecto porque así "Alba Gutiérrez se queda con Mario y Rocío con Óscar": "Así no discutís".

