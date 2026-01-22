Alfonso Arús, a Ana Mena y Óscar Casas tras la premiere de 'Ídolo': “Ojalá estén genial, porque van a tener más focos que el Bernabéu”

Ana Mena y Óscar Casas estrenan Ídolos en Madrid, derrochando complicidad en una noche marcada por el apoyo familiar y el humor.

Óscar Casasy Ana Mena se convierten en los grandes protagonistas de la premiere de Ídolo, celebrada en los cines Kinépolis de Madrid, donde acapararon todas las miradas en una noche marcada por la complicidad y el buen humor.

Al estreno acudió la familia Casas al completo, que no quiso perderse este momento tan especial. Mario Casas se mostró especialmente divertido al referirse a los dos nuevos temas musicales que interpreta Ana Mena en la película. Preguntada por si se inspiró en Óscar Casas a la hora de componerlos, la cantante reconoció entre risas que "un poco", explicando que "básicamente tenía la secuencia en la cabeza mientras escribía la canción".

En cuanto a lo que les espera como pareja tras el estreno del filme, Óscar Casas y Ana Mena optaron por la discreción y cortaron las preguntas de la prensa con un tímido pero revelador "estamos genial".

"Ojalá siempre estén genial, porque los pobres van a tener más focos que el Bernabéu", bromea Alfonso Arús, quien asegura que se trata de "una pareja muy apetecible para la prensa del corazón".

