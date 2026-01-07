Mario Casas y Melyssa Pinto pasan la Navidad en Disneyland: "Un sueño hecho realidad"

Mario Casas y Melyssa Pinto han pasado unos días con la familia del actor en Disneyland París, donde han disfrutado del Día de Reyes y han demostrado que están más enamorados que nunca.

Mario Casas y Melyssa Pinto se han escapado a Disneyland para celebrar la Navidad. El propio actor ha sido el encargado de publicar una serie de fotografías en las que aparece, por primera vez, su novia. "Es cierto que salen de espaldas, pero celebramos que poco a poco se vayan mostrando en redes", destaca Tatiana Arús sobre este viaje, que la pareja ha hecho con la familia del actor.

Por su parte, la influencer ha compartido un vídeo de varias imágenes que ha capturado de su viaje. "En París han tenido una temperatura muy agradable", ironiza Alfonso Arús, que cuenta que su hermana "ha ido y ha vuelto hecha un cubito de hielo".

Por otro lado, Tatiana Arús destaca el viaje de otro conocido actor español, Álex González. "Es totalmente lo opuesto a Melyssa y Mario porque vemos que ha disfrutado de buenas temperaturas", destaca la colaboradora, que enseña en el vídeo cómo el actor español aparece en bañador disfrutando de aguas cálidas.

