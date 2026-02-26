El monumental 'zasca' de Eva Soriano a los solteros del mercado actual: "Te comen más la cabeza que la entrepierna"

En el último podcast 'Musas', la humorista no se anduvo con rodeos y dejó claro que los hombres solteros de hoy...no dan la talla.

Alfonso Arús presenta el 'dardazo' sin precedentes de Eva Soriano a los solteros que quedan hoy en día en el podcast 'Musas'. "Hay unos pedazo de fulanos con unas pedazo de movidas...Porque no queda uno bueno, ¡los buenos están cogidos!", comienza diciendo la humorista, tajante sobre"las sobras"de hombres solteros actualmente. "Yo tenía uno bueno y lo he soltado, ¡imagínate cómo deben de estar todas por detrás!", ríe.

Para Soriano, todos están "crazy" con sus "movidas y chapas". "¡Hay tíos muy chapas! Hay veces que te comen más la cabeza que la entrepierna", zanja entre carcajadas.

Desde el plató de Aruser@s, las colaboradoras se ríen comentando "lo mal que está el mercado". "Yo lo sé por mis amigas solteras, ¡a mí me costó mucho encontrar el mío!", confiesa entre risas María Moya.