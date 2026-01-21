Óscar Casas no sabe la película favorita de Ana Mena, ni que tiene un tatuaje: "A ver si está saliendo con Mario"

La visita de Ana Mena y Óscar Casas de ayer en 'El Hormiguero' dejó divertidos momentos, como el de este vídeo, donde ambos se dan cuenta de que todavía les queda mucho por saber del otro y Óscar descubre que Ana tiene un tatuaje.

Óscar Casas y Ana Mena, la pareja del momento, fueron a 'El Hormiguero' para promocionar su película, 'Ídolos', y allí desvelaron a Pablo Motos cómo se dieron cuenta durante el rodaje de la película de que se gustaban.

"Esto fue porque me lo chivaron las de vestuario", comentaba la cantante, que cuenta que le dijeron que habían pillado al actor "viendo tus videos cantando". De este modo, Ana asegura que se planteó "echar un bailecito" con él.

"Se dieron cuenta de que se gustaban cuando vieron una portada en el quiosco que ponía que eran pareja", comenta Miki Nadal. "Si ver vídeos de alguien es que te gusta, yo estaré enamorado de Miki", comenta Dani Mateo.

Las hormigas pusieron a prueba cuánto se conocen el uno a otro desde que son pareja, y ni Ana ni Óscar acertaron ni una pregunta sobre películas favoritas o comidas.

Pero todavía quedaban sorpresitas durante la entrevista, ya que Ana Mena desveló que antes de la película, en la que interpreta a una tatuadora, no tenía tatuajes, pero que ahora tiene "uno chiquitino". Algo de lo que Óscar se enteró en ese momento.

"Óscar no sabe qué plato come, qué peli le gusta, dónde tiene el tatuaje... a ver si está saliendo con Mario", ironiza Cristina Pedroche en el vídeo sobre estas líneas.

