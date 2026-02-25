La mirada de enamorado de Mario Casas a Melyssa Pinto: "Búscate un chico que te mire así"

"Todas las fanas de Mario Casas y Melyssa Pinto se han fijado en la mirada embelesada que tiene el actor con la influencer", afirma Tatiana Arús, que enseña las fotos virales en este vídeo.

Mario Casas y Melyssa Pinto ya no se esconden y, tras un año de relación muy hermética, la pareja ha viajado a Canarias, donde han sido fotografiados de ambos cenando en el restaurante 'Fuji'. "Todas las fans de Mario y Melyssa se fijaban en la mirada embelesada que tiene el actor con la influencer", afirma Tatiana Arús, que explica que las fans dicen: "Búscate un chico que te mire como Mario mira a Melyssa".

Alfonso Arús abre debate en el plató de Aruser@s sobre qué hermano es más guapo, si Óscar o Mario Casas. "Rocío Cano es team Óscar y yo soy team Mario", asegura Alba Gutiérrez en el plató, que destaca que tiene muchas cosas en común con Mario ya que, incluso, comparten cumpleaños.

Por su parte, Rocío Cano confiesa que a ella Mario Casas en este último vídeo no le gusta: "No le haría yo ascos, pero para Alba Gutiérrez". "Me estoy quedando con el hermano bueno", insiste, por su lado, Alba.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.