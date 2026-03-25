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Horario de verano

¿Quieres evitar que el cambio de hora te ponga de "mala leche"? Empieza desde ya a acostarte 15 minutos antes

Sí, ya estamos con el tema de todos los años. Pero es que no aprendemos. Cada vez que nos cambian la hora, se nos desbarajusta el reloj interno y tenemos sueño, cambios de humor y falta de concentración. Por suerte, en Aruser@s te contamos un truco para que eso no pase.

¿Quieres evitar que el cambio de hora te ponga de "mala leche"? Empieza desde ya a acostarte 15 minutos antes

Ya quedan muy pocos días para que en España demos la bienvenida al horario de verano. En la madrugada del sábado al domingo tendrá lugar el temido cambio de hora y a las 2 h serán las 3 h, lo que supone que dormiremos menos (y que habrá una hora menos de vacaciones de Semana Santa, para quien las tenga). "Este ajuste puede alterar el ritmo circadiano", advierte Elizabeth López en Aruser@s.

¿Y eso qué signfica? Que posiblemente tengamos más sueño, menos facilidad para concentrarnos y estemos de peor humor que de costumbre. "Mala leche", resume Alfonso Arús. Por suerte, tenemos unos trucos que darte para que por fin, este año, no tengas que sufrir las consecuencias en tu cuerpo.

Los expertos de la Universidad de Stanford recomiendan que desde ya nos vayamos acostando 15 minutitos antes cada día, además de lo típico de evitar las pantallas antes de dormir, cenar ligerito y no tomar cafeína. También es clave exponerse a la luz natural por la mañana y mantener horarios regulares.

Para Angie Cárdenas, lo esencial es no estar constantemente pensando en qué hora sería ayer a la hora de hoy.

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