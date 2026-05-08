El vídeo de Bad Bunny cantando en la próxima película de los 'Minions'

Bad Bunny aparece cantando en el adelanto de la película 'Minions & Monsters', que se estrenará el próximo 1 de julio.

Alfonso Arús informa de que Bad Bunny aparecerá cantando en la próxima película de los 'Minions & Monsters', que se estrenará el 1 de julio. Como se puede escuchar en este vídeo que enseña un adelanto de la película, parte de la banda sonora es el artista puertorriqueño. "Si no entiendoes a Bad Bunny y tampoco a los Minios, es el combo perfecto para no entender nada", afirma Rocío Cano en el plató, donde Hans Arús abre debate sobre si el cantante "necesita aparecer en los Minios".

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