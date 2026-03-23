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Un perro encuentra en Escocia una botella con un mensaje dentro que se lanzó al mar en Canadá

El perro iba paseando con su dueño por una playa de Escocia cuando recogió esta botella. El hombre vio que dentro de ella había un mensaje escrito por alguien que la lanzó al mar desde un ferri en Canadá.

Un perro encuentra en Escocia una botella con un mensaje dentro que se lanzó al mar en Canadá

Así empiezan las grandes historias de amor en las películas: con una carta dentro de una botella lanzada al mar. Un perro que iba paseando por una playa de Escocia la encontró y se la llevó a su dueño, quien descubrió que dentro había una bolsita con una carta, cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

Según indica el texto, una mujer la lanzó desde un ferri en Isla del Príncipe (Canadá). El mensaje estaba fechado hacía un año y ponía los datos de la mujer y su Facebook, para que si alguien la encontraba se pusiera en contacto con ella.

Sin embargo, el señor escocés le ha escrito, pero no ha obtenido respuesta.

"Si yo tiro una botella en Calafell, se queda en Calafell", lamenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta. Lo más que puede conseguir es que le pongan una multa "por guarro".

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