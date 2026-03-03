Ahora

Y con razón

El divertido vídeo viral del perro canguro que está hasta los hocicos de los niños

Este vídeo viral que recoge Aruser@s demuestra que, algunas veces, los niños agotan la paciencia de cualquiera... incluso de sus mejores amigos peludos, por mucho que los quieran.

El divertido vídeo viral del perro canguro que está hasta los hocicos de los niños

Sentado, sin mover un solo músculo y mirando al infinito con cara de resignación. Así es como el pobre perro que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s intenta soportar el alboroto que están montando los niños de la casa.

Aunque el animal quiere con todo su corazón a los pequeños que están destrozando un castillo hinchable a sus espaldas, lo cierto es que no puede más, y ya no quiere hacer más de canguro.

"Me hace gracia, porque les ha dado la espalda", señala Angie Cárdenas en el programa del plató de laSexta. Y es que, como dice Rocío Cano, "ojos que no ven...".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo | Israel aumenta su presencia militar en el sur del Líbano e Irán ataca la embajada de EEUU en Riad
  2. Israel carga contra Sánchez por la posición de España contra el ataque a Irán: "¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?"
  3. Irán amplía el conflicto a una crisis energética: Catar suspende la producción de gas y Arabia Saudí cierra una gran refinería
  4. La Audiencia Nacional acepta investigar el rescate de la aerolínea Plus Ultra
  5. España crea 97.004 nuevos puestos de trabajo en febrero y marca récord de mujeres afiliadas
  6. Detenido un hombre en Zamora por maltratar y retener a su mujer en una vivienda contra su voluntad