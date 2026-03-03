El divertido vídeo viral del perro canguro que está hasta los hocicos de los niños

Este vídeo viral que recoge Aruser@s demuestra que, algunas veces, los niños agotan la paciencia de cualquiera... incluso de sus mejores amigos peludos, por mucho que los quieran.

Sentado, sin mover un solo músculo y mirando al infinito con cara de resignación. Así es como el pobre perro que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s intenta soportar el alboroto que están montando los niños de la casa.

Aunque el animal quiere con todo su corazón a los pequeños que están destrozando un castillo hinchable a sus espaldas, lo cierto es que no puede más, y ya no quiere hacer más de canguro.

"Me hace gracia, porque les ha dado la espalda", señala Angie Cárdenas en el programa del plató de laSexta. Y es que, como dice Rocío Cano, "ojos que no ven...".

