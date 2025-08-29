Marina Esnal, de las vacaciones en Marruecos de Isa Pantoja: "¿Desconectar de qué? Si no conecta nunca"

Las reacciones tras la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales no se han hecho esperar... excepto la de Isa Pantoja, que no ha dicho ni una sola palabra sobre el tema. Eso sí, no para de subir fotos de su viaje a Marruecos.

Kiko Rivera e Irene Rosales se han separado y tras el anuncio de su ruptura, que te contamos hace unos días en Aruser@s, las reacciones de las personas más allegadas no se han hecho esperar. Sin embargo, hay quien ha preferido guardar silencio.

Este es el caso de Isa P (Isa Pantoja), hermana de Kiko Rivera, comentaba hace unos días Tatiana Arús en el programa de laSexta. La influencer, que ha sido madre recientemente, está de viaje por Marruecos y buena cuenta de ello está dando a través de las redes sociales.

De ello también hablan en 'Estando contigo' de Castilla-La Mancha TV, donde los colaboradores se muestran sorprendidos de que siga allí de vacaciones. "Decían que estaba desconectando", apunta uno de los tertulianos en este fragmento que recoge el programa capitaneado por Alfonso Arús.

"¿Desconectando de qué? Si no conecta nunca", responde Marina Esnal, convirtiéndose en una de las protagonistas de los 'zascas' del día en Aruser@s.