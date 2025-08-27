Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras 11 años juntos y dos hijas: así habría sido la ruptura

Tatiana Arús da más detalles de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Parece ser que han acabado la relación de forma cordial y no habría terceras personas".

Alfonso Arús repasa en este vídeo de Aruser@s las portadas de las revistas del corazón. En concreto, el presentador de Aruser@s destaca el anuncio de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales por parte de la revista 'Semana'. "Parece ser que han acabado la relación de forma cordial y no habría terceras personas", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Jabifus analiza la relación.

"Los signos de aire son muy volubles y a nivel de pareja es un visto y no visto, pueden estar fenomenal y romper de la nada", explica Jabifus, que destaca que en el próximo programa los analizará más en profundidad con las cartas: "Algo interesante seguro que sale".

Por otro otro lado, Alfonso Arús confiesa que la separación del hijo de Isabel Pantoja con su mujer "muy sorprendente no es". "Ella ha aguantado mucho", destaca, por su parte, Angie Cárdenas que recuerda cómo la propia Irene Rosales hablaba "del demonio que tenía dentro" Kiko Rivera: "Ella hablaba de sus adicciones y de que pensaba que iba a cambiar".

"Ella ha aguantado muchísimo y, a veces, todo tiene un límite", sentencia Alfonso Arús.