Patricia Benítez comprueba en directo que los escritos de Kiko Rivera e Irene Rosales los hizo ChatGPT: "He metido 'familia', 'separación'..."

La tertuliana de Aruser@s pide a ChatGPT que le haga un comunicado anunciando una ruptura con los términos "familia", "11 años" y "separación"... y el resultado es muy parecido al escrito de Kiko Rivera. Pero. ¿qué pasa con el de Irene Rosales?

Mientras su compañera Tatiana Arús se hace eco en Aruser@s del comunicado con el que Irene Rosales ha anunciado su separación de Kiko Rivera, Patricia Benítez desenfunda el portátil para comprobar si lo que se dice por internet es cierto: ¿es posible que el texto del escrito de Kiko fuera hecho por ChatGPT?

La tertuliana ha introducido en esta IA términos como "famillia", "separación" y "11 años" y el resultado que le ha devuelto corrobora lo que ya todos sabíamos. "Ha sido casi casi un calco de lo que ha escrito él", anuncia Alfonso Arús.

Pero ojo, porque Irene Rosales no se queda atrás: "Te diría que también en el caso de Irene, excepto en la última parte de las dos niñas preciosas".

"Le ha faltado agradecer a la familia y a los amigos por el apoyo", comenta la colaboradora haciendo referencia al texto de la inteligencia artificial. "No, eso ya lo ha hecho. Lo ha hecho hace un par de horas", le corrige Tatiana, sorprendida por las coincidencias.