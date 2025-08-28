Ahora
La reacción de Isa Pantoja tras conocerse la separación de su hermano, Kiko Rivera

Tras el comunicado de Kiko Rivera anunciado su separación de Irene Rosales, Isa Pantoja ha continuado subiendo imágenes a su Instagram de su viaje con Asraf y su bebé, Cairo, en Marruecos,

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s las imágenes que Isa Pantoja ha compartido en sus redes sociales de su viaje a Marruecos, donde ha acudido con Asraf Beno y su bebé, Cairo. "Se ha convertido en un pequeño viajero cuando tiene escasas semanas de vida", destaca Tatiana Arús al analizar las imágenes.

Por otro lado, la colaboradora destaca que Isa Pantoja es una aficionada al mundo equino, por lo que ha montado a caballo durante su estancia. Además, la hija de Isa Pantoja también ha compartido con sus seguidores los platos típicos de Marrakech de los que ha disfrutado.

Kiko Rivera se separa de Irene Rosales

Después de que su hermano Kiko Rivera haya anunciado su separación de Irene Rosales tras 11 años juntos y dos hijos en común, Isa Pantoja no ha querido pronunciarse al respecto y únicamente se ha dedicado a compartir las imágenes de su viaje.

