Leo Harlem, a pasar las vacaciones en un crucero: "Medio Tordesillas metido en un barco no es mi idea de relax"

Pasar las vacaciones en un crucero: ¿lo amas o lo odias? Una pregunta que los colaboradores de Aruser@s han debatido tras conocer la opinión del cómico Leo Harlem, quien no parece entender cómo hay gente que disfruta de pasar sus vacaciones en un barco.

"La mayoría de planes relajantes me parecen estresantes", confiesa el humorista, que muestra su opinión sobre viajar en crucero. "Más de 4.000 personas allí, medio Tordesillas metidos en un barco durante una semana no es mi idea de relax", asegura el cómico.

Las fiestas temáticas, el personal encargado de animar a los turistas... parece que tiene mucho que ver. "A los tres días de escuchar 'que vea yo cómo se mueven esas caderas' o la 'Macarena', pienso en, ¿dónde están los piratas somalíes cuando se les necesita?", bromea.

Desde el plató de Aruser@s, se desata la risa entre los colaboradores al escuchar la reflexión del cómico. Y es que, según cuentan, "lo peor es que te obligan a divertirte".