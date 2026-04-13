De Katy Perry y Justin Trudeau a Kim Kardashian y Lewis Hamilton: las parejas muestran su amor en Coachella

Katy Perry Justin Trudeau han acudido con llamativos looks al concierto de Justin Bieber, donde han demostrando que siguen enamorados. Al igual que Kim Kardashian y Lewis Hamilton, que acompañaron a la hija de la famosa.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los mejores momentos de las parejas de famosos en el Festival de Coachella 2026. Es el caso de Katy Perry y Justin Trudeau, que siguen dejando bonitas imágenes de su inesperada relación. La pareja ha acudido al concierto de Justin Bieber, donde se les ha visto de lo más acaramelados. "Me ha sorprendido el estilismo de Justin Trudeau con la gorra del revés", destaca Tatiana Arús, que enseña las imágenes que la propia cantante ha grabado.

Por otro lado, otra pareja que ha sorprendido con su aparición en el festival ha sido la formada por Kim Kardashian y Lewis Hamilton, quienes acompañaron a la hija de la celebritie, North. "Una de las influencers españolas grabó a North sin percatarse de que detrás iban Kim y Lewis", señala la colaboradora de Aruser@s.

Por su parte, Becky G, que ha actuado por sorpresa en el concierto de Karol G, ha compartido imágenes de sus estilismos en el festival. Por último, Rauw Alejandro tampoco ha querido perderse el festival y ha acudido como público junto a otros artistas, como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia.

Los momentazos de Coachella 2026

Por su parte, Sabrina Carpenterha protagonizado muchos cambios de vestuario y una gran puesta de escena apareciendo dentro de una fuente mientras que Justin Bieber ha transformado su concierto en un homenaje a su carrera y a sus inicios. "Todo el mundo ha enloquecido en el momento en el que interpretó 'Baby', una de las canciones de sus inicios", explica Tatiana Arús, que destaca que "lo ha hecho con una especie de karaoke en el que iba pasando imágenes de sus inicios con vídeos de Youtube". Además, entre el público se encontraba su hijo y su mujer, Hailey Bieber.

Por otro lado, Jennifer Lopez ha sorprendido al debutar en Coachella junto a David Guetta para cantar su último tema, 'Save Me Tonight'. "Es un tema muy cañero y la puesta en escena jugaba muy a favor", explica Tatiana Arús. Por su parte, Paulina Rubio ha brillado como invitada especial cantando junto a Morad, 'Mi nuevo vicio', su tema de 2018.

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