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Alfonso Arús, indignado al descubrir que 'Oliver y Benji' ahora se llama 'Captain Tsubasa': "Me niego"

Alice Campello ha adelantado el cumpleaños de sus hijos Leonardo y Alessandro con una espectacular fiesta temática inspirada en 'Oliver y Benji', ahora conocida como 'Captain Tsubasa'. Un cambio de nombre que ha provocado que Alfonso Arús saque "la tarjeta roja".

Alfonso Arús, indignado al descubrir que 'Oliver y Benji' ahora se llama 'Captain Tsubasa': "Me niego rotundamente"

En Aruser@s, Tatiana Arús muestra las imágenes de la espectacular fiesta de cumpleaños que Alice Campello ha organizado para sus hijos Leonardo y Alessandro, que celebraron por adelantado sus ocho años debido a que su cumpleaños "cae en verano".

La temática elegida fue todo un homenaje a 'Oliver y Benji', aunque ahora la mítica serie japonesa se conoce oficialmente como 'Captain Tsubasa'. "Un octavo cumpleaños donde no falta detalle", comenta Tatiana Arús al enseñar las imágenes del evento.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de Alfonso Arús ha sido el cambio de nombre de la serie. "¿Captain Tsubasa? Me niego rotundamente a esto", comenta entre risas, asegurando que "va a sacar la tarjeta roja" si no hay cambio.

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