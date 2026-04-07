Alfonso Arús, tras la espectacular actuación de Jennifer Lopez en Las Vegas: "A veces tengo dudas del playback hasta de Mariah Carey"

Jennifer Lopez ha interpretado en Las Vegas el icónico tema de Barbra Streisand, 'Don't Rain on My Parade'. Tras verla, Alfonso Arús realiza en este vídeo una reflexión sobre el playback.

Jennifer Lopez ha finalizado su residencia en Las Vegas, EEUU, por todo lo alto. La artista de Puerto Rico ha interpretado el icónico tema de Barbra Streisand, 'Don't Rain on My Parade'. "Si no es playback", afirma Alfonso Arús, que reflexiona en el plató de Aruser@s: "No digo que sea playback, que no lo será, pero en mis épocas de dinosaurio cuando alguien lo hacía, lo hacía total, se notaba mucho".

"Pero ahora hay tantas pistas y capas que, al final, hay cantantes que hacen playbacks parciales", explica el presentador de Aruser@s, que destaca que, incluso, "en algunas notas altas", Alfonso Arús duda hasta de "Mariah Carey". "Para que yo dude con mi Mariah Carey...", confiesa el presentador.

Jennifer Lopez sorprende con su mono

Durante uno de sus espectaculares conciertos en Las Vegas, la artista sorprendió con un mono negro de encaje. "Jennifer Lopez ha dejado poco a la imaginación con su nuevo body de encaje en su concierto en Las Vegas", destacaba Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseñaba los mejores momentos del concierto.

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