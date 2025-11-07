Alfonso Arús, de los dardos de Rosalía a Rauw Alejandro y C. Tangana: "Lo de Shakira iba para Piqué, pero lo de ella, ¿para cuál?"

Alfonso Arús analiza el disco de Rosalía, 'Lux', y la canción 'La Perla', llena de dardos a sus exparejas: "Lo de Shakira estaba claro que iba para Piqué, pero aquí hay dudas de si va para Rauw Alejandro o C. Tangana".

Tras el estreno de su cuarto disco, 'Lux', Rosalía está recibiendo elogios por parte de la prensa internacional y de otros cantantes como Madonna, que no duda en llamar a la española "una verdadera visionaria". Rosalía canta hasta en 14 idiomas en 'Lux', donde, entre otras canciones, está 'La Perla', un tema repleto de 'zascas' a sus exparejas, que, previsiblemente, serían Rauw Alejandro y C. Tangana.

"Playboy, un campeón gasta el dinero que tiene y también el que no" o "la decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial", son algunas de las frases que Rosalía les dedica. La mayoría de estas frases, al parecer, irían dirigidas a Rauw Alejandro, con el que estuvo a punto de casarse.

Sin embargo, Tatiana Arús explica que "la frase que estaría dirigida a C. Tangana sería 'el rey de la 23 24, no sabe lo que es cotizar, él es el centro del mundo y ya después, lo demás, qué más dará'". Y es que, según detalla la colaboradora en el vídeo, "a él a veces le han llamado el rey, por eso dicen que esa frase sería hacia él mientras que cuando menciona un tatuaje en la costilla, sería Rauw Alejandro".

Por su parte, María Moya destaca que, "con la de años que hace de esa relación, si todavía le dedica frases es que todavía lo tiene clavado". Por su parte, Hans Arús pide a Rosalía que sea más "explícita": "Si Shakira decía ir a pique o claramente, ella tiene que decir algo, como 'te monto una tangana'". Por último, Alfonso Arús reflexiona en el plató: "Lo de Shakira estaba claro que iba para Piqué, pero aquí hay dudas de si va para Rauw Alejandro o C. Tangana". "Hoy de lo que está hablando la gente no es de la orquesta sinfónica ni de los arreglos, sino de para quién es el zasca", concluye.

