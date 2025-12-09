El polémico vídeo de Katy Perry y Justin Trudeau en Japón: "Parece el restaurante donde estuvo hace un año con Orlando Bloom"

Katy Perry ha compartido en su cuenta de Instagram imágenes con Justin Trudeau. Sin embargo, ha llamado la atención que la cantante haya llevado a su nueva pareja al mismo restaurante en el que estuvo con Orlando Bloom.

Katy Perry y Justin Trudeau han hecho oficial su relación publicando imágenes en su cuenta de Instagram de su viaje a Japón, donde se han mostrado comiendo sushi. "Creo que estas imágenes van a dar de qué hablar", asegura Tatiana Arús, que destaca que "recuerdan bastante a las imágenes que la cantante compartió justo hace un año con su expareja, Orlando Bloom, en un viaje que hicieron en Japón".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús tiene claro que es un feo: "Mal, por más que me guste el restaurante, más me gusta mi pareja. Entonces, a mi pareja nueva no la llevo a un sitio donde ya estuve con la anterior".

Por otro lado, la colaboradora de Aruser@s destaca que "aunque ellos no hubieran subido las fotos a su Instagram, se les adelantó el primer ministro de Japón": "Subió la fotografía en sus redes, diciendo que se había reunido con el exprimer ministro de Canadá y su pareja, Katy Perry". "Por eso ella al día siguiente comenzó a compartir imágenes", detalla Tatiana Arús.

