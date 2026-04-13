Karol G hace historia en Coachella: el vídeo de su concierto con Becky G como artista invitada

Karol G lo está dando todo durante su aparición en el Festival de Coachella, donde ha arrancado su actuación con 'Latina'. Además, su primera artista invitada ha sido Becky G, como puedes ver en este vídeo.

Karol G se ha convertido en la primera artista latina en encabezar un cartel de Coachella, donde este año actuará junto a otros artistas como Justin Bieber y Sabrina Carpenter. Durante el directo de Aruser@s, Tatiana Arús destaca que la artista colombiana está actuando en ese momento en el festival, donde "ha empezado con algo más de media hora de retraso".

"Ha arrancado su actuación con 'Latina'", cuenta la colaboradora, que enseña la actuación de la cantante en este vídeo, donde también enseña la actuación conjunta de Karol G con Becky G, su primera estrella invitada.

Alba Gutiérrez alucina al ver el vídeo y destaca en el plató de Aruser@s "cómo canta la gente" entre el público.

Los momentazos de Coachella 2026

Por su parte, Sabrina Carpenterha protagonizado muchos cambios de vestuario y una gran puesta de escena apareciendo dentro de una fuente mientras que Justin Bieber ha transformado su concierto en un homenaje a su carrera y a sus inicios. "Todo el mundo ha enloquecido en el momento en el que interpretó 'Baby', una de las canciones de sus inicios", explica Tatiana Arús, que destaca que "lo ha hecho con una especie de karaoke en el que iba pasando imágenes de sus inicios con vídeos de Youtube". Además, entre el público se encontraba su hijo y su mujer, Hailey Bieber.

Por otro lado, Jennifer Lopez ha sorprendido al debutar en Coachella junto a David Guetta para cantar su último tema, 'Save Me Tonight'. "Es un tema muy cañero y la puesta en escena jugaba muy a favor", explica Tatiana Arús. Por su parte, Paulina Rubio ha brillado como invitada especial cantando junto a Morad, 'Mi nuevo vicio', su tema de 2018.

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