De bailar con Sofía Vergara al ritmo de Pussycat dolls a cantar con Becky G: Karol G lo da todo en su 35 cumpleaños

Karol G ha cumplido 35 años por todo lo alto con una fiesta rodeada de amigas. En el vídeo, la cantante baila con Sofía Vergara al ritmo de 'Pussycat dolls' y canta con Becky G su tema en común: 'Mamiii'.

Karol G está de celebración y es que la cantante ha cumplido 35 años y lo ha celebrado por todo lo alto: con una fiesta de cumpleaños junto a famosas y amigas como Sofía Vergara y Becky G. En el vídeo principal de esta noticia se puede ver cómo la colombiana baila con Sofía Vergara al ritmo de 'Pussycat dolls'.

Además, la artista también ha cantando en su fiesta con Becky G el tema que tienen en común 'Mamiii', protagonizando otro de los momentazos de la noche. "¿Por qué se han puesto de acuerdo con el G?", pregunta Alfonso Arús, que reflexiona sobre por qué las dos han escogido la misma letra.

