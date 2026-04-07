Lewis Hamilton confirma su relación con Kim Kardashian derrapando con ella un Ferrari en este vídeo

"Es la primera vez que Hamilton muestra a Kim Kardashian o a una de sus parejas tan abiertamente en sus redes sociales", afirma Tatiana Arús, que da por hecha la confirmación de su relación.

Alfonso Arús destaca que Lewis Hamilton ha confirmado su relación con Kim Kardashian a través de un vídeo que ha subido a sus redes sociales. Y es que el piloto de Fórmula 1 aparece en el vídeo realizando maniobras con un coche y se puede ver cómo de copiloto lleva a la Kardashian.

"Creo que ya más pruebas no hace falta", afirma Tatiana Arús, que recuerda que "es la primera vez que Hamilton muestra a Kim Kardashian o a una de sus parejas tan abiertamente en sus redes sociales".

Kim Kardashian y Hamilton, en la Super Bowl

Una de las primeras veces que se les vio juntos fue en la Super Bowl, donde acudieron para animar a Bad Bunny en su espectacular show, además de ver el esperado partido. Puedes ver las imágenes en este vídeo.

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