Ahora

Viral

Thalía desvela los entresijos de los ensayos de los Premios 'Lo Nuestro', donde actuarán artistas como Sebastián Yatra

Thalía ha compartido este vídeo en sus redes sociales donde muestra cómo están siendo los ensayos de los Premios Lo Nuestro 2026, donde actuarán caras tan conocidas como Sebastián Yatra.

Thalía desvela los entresijos de los ensayos de los Premios Lo Nuestro, donde actuarán artistas como Sebastián Yatra

Melody, Paloma San Basilio, Sebastián Yatra... muchos artistas están finalizando sus ensayos para la gala de los Premios Lo Nuestro 2026, que se celebrará el próximo jueves. "Nos gusta mucho porque vemos artistas internacionales y nacionales", destaca Tatiana Arús, que también destaca que también actuarán Thalía, Romeo Santos y Prince Royce.

La propia Thalía ha compartido un vídeo desde el interior de los ensayos desvelando los entresijos. "Acabamos de bajar del escenario y estamos sudando del ensayo", destaca la cantante, que resalta: "Está increíble todo lo que estamos preparando para todos ustedes, no se lo pierdan".

Por último, la artista termina el vídeo protagonizando un divertido momento al frenar al cámara: "¡Aquí ya no, que había vestuario!".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska afirma que "no sabía nada" de la denuncia contra el DAO y que dimitirá "si la víctima no se ha sentido protegida"
  2. Llega la gran rebelión del ayusismo: la cascada de salidas abre la primera crisis de Ayuso como líder del PP de Madrid
  3. Detenido el marido de la mujer asesinada en Xilxes (Castellón) por quebrantar una orden de alejamiento
  4. El Congreso rechaza la propuesta de Vox de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos con el 'no' de Junts y el apoyo del PP
  5. Deportan al bebé de dos meses retenido en un centro del ICE junto a su familia tras ser hospitalizado por bronquitis
  6. La borrasca Pedro llega a España y pone a 12 comunidades en aviso por viento, nieve y oleaje