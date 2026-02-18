Thalía desvela los entresijos de los ensayos de los Premios 'Lo Nuestro', donde actuarán artistas como Sebastián Yatra

Thalía ha compartido este vídeo en sus redes sociales donde muestra cómo están siendo los ensayos de los Premios Lo Nuestro 2026, donde actuarán caras tan conocidas como Sebastián Yatra.

Melody, Paloma San Basilio, Sebastián Yatra... muchos artistas están finalizando sus ensayos para la gala de los Premios Lo Nuestro 2026, que se celebrará el próximo jueves. "Nos gusta mucho porque vemos artistas internacionales y nacionales", destaca Tatiana Arús, que también destaca que también actuarán Thalía, Romeo Santos y Prince Royce.

La propia Thalía ha compartido un vídeo desde el interior de los ensayos desvelando los entresijos. "Acabamos de bajar del escenario y estamos sudando del ensayo", destaca la cantante, que resalta: "Está increíble todo lo que estamos preparando para todos ustedes, no se lo pierdan".

Por último, la artista termina el vídeo protagonizando un divertido momento al frenar al cámara: "¡Aquí ya no, que había vestuario!".

