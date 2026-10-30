Belinda, Lola Índigo, Heidi Klum, Paris Hilton... las famosas comienzan a disfrazarse para Halloween

Las fiestas de Halloween ya están aquí. Como la de Belinda, donde acudió Lola Índigo disfrazada de Tomb Raider y cantó 'La niña de la escuela'. Por su parte, Heidi Klum da pistas de su terrorífico disfraz de este año.

Los famosos ya están publicando imágenes de sus disfraces de Halloween. Es el caso de Belinda, quien ha organizado una fiesta de miedo con temática alienígena. Además, los asistentes disfrutaron del concierto de la cantante, quien también cantó 'La niña de la escuela' junto a Lola Índigo, que iba disfrazada de Tomb Raider.

Por otro lado, Paris Hilton ha abandonado la temática de Disney para disfrazarse de la familia Addams mientras que la hija de Kim Kardashian se ha disfrazado de Eduardo Manostijeras. Lele Pons se ha metido en la piel de los Picapiedra junto a su familia.

Por último, Heidi Klum ha publicado un vídeo en la que se puede ver cómo están preparando su disfraz de Halloween, uno de los más logrados año a año. "Vemos que le están colocando una mochila", explica Tatiana Arús sobre una de las pistas.

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