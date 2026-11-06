Karol G hace historia con un concierto con más de tres millones de personas disfrutándolo en Youtube

Karol G ha realizado un concierto gratuito que se ha podido seguir a través de Youtube, donde más de tres millones de personas han disfrutado de la música de la cantante.

Karol G ha ofrecido un concierto gratuito retransmitido en directo por Tik Tok desde Ciudad de México. La cantante ha hecho historia al tener hasta tres millones de personas conectadas en ese directo. Por primera vez, ha cantando algunos de los temas de 'No me arrepiento', su último disco.

"Debe de ser una auténtica pasada sentir que todos tus fans se saben todas las canciones de un disco que acabas de sacar", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús señala que a él lo que más le alucina es "imaginar que hay más de tres millones de personas conectadas": "Eso debe de dar muchísimo vértigo".

Por otro lado, Karol G ha protagonziado un tenso momento cuando ha intentado subir al escenario atravesando la zona en la que estaban los fans. "Estáis viendo cómo es engullida pro los seguidores, ella va diciendo que abran un espacio, pero desaparece", asegura Tatiana Arús, que enseña las declaraciones de la propia cantante diciendo que pensaba que "no iba a llegar" porque no le abrieron el espacio.

Por último, la artista ha vivido un bonito momento con una pequeña fan, a la que abraza y besa mientras está cantando.

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