Tamara Falcó ha lanzado una campaña navideña recreando el anuncio viral de su madre, Isabel Preysler. Tras verlo en el vídeo, Angie Cárdenas afirma que le gustaría que Tamra dijera unas palabras mientras que Alfonso Arús puntualiza que "las fiestas de Tamara no son famosas como las de su madre".

Por su parte, Angie Cárdenas insiste en que es "todo muy sobrio" y han faltado "unas palabritas de Tamara". "¿Sabes qué pasa?, que a la voz en off se le entiende perfectamente", explica Alfonso Arús, dando a entender que si fuera Tamara no se entendería igual.

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