La indignación de un cómico con las cafeterías modernas: "Tengo que aplazar la hipotéca para tomármelo"

Pedro Herreros, más conocido por todos como 'El artivista', cuenta en este vídeo su experiancia al visitar una cafetería moderna: "Necesitas un curso avanzado de ofimática para hacer un pedido".

Alfonso Arús muestra en 'zascas' de Aruser@s este divertido vídeo de Pedro Herreros (@elartivista), quien, con su gran tono humorístico, nos narra cómo ha vivido la experiencia de entrar en unacafetería moderna.

Lo primero: el espacio. Según cuenta el cómico, no sabes si estás en una cafetería o "en un taller de coches". Y es que la decoración de los locales no deja de sorprenderle: "Te incrustan un 600 en el techo y piensas que no será para cafés".

Lo segundo: el pedido. "Entre la aplicación y las pantallas de la entrada, para un café necesitas un curso avanzado de ofimática", bromea Pedro.

Lo tercero: el precio. "Te dicen que es superintuitivo, pero lo que intuyo es que me vas a clavar 5 euros por un café, ¡que necesito aplazar la hipoteca para tomármelo!".

Desde el plató de Aruser@s, debaten entre risas sobre el café de especialidad. "Todo lo que vaya en base a una aplicación para mí es mal", asegura Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.