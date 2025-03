Un cómico, sobre los análisis que te hacen ahora: "¡Van a pillar! Me veo echándole espinacas hasta al ColaCao"

Pedro Herreros, más conocido por todos como 'El artivista', opina en este vídeo sobre cómo "pasada una edad", en su caso 55 años, "no hay tiempo que perder" y en los análisis "siempre sacan algo".

Alfonso Arús muestra en Aruser@s este cómico viral de Pedro Herreros (@elartivista), quien, "con más razón que un Santo", narra cómo "llegada una edad todo es malo", sobre todo, cuando "recibimos los resultados de los análisis de sangre".

"Estoy en esa edad en la que todo es malo", comienza diciendo el humorista, que a sus 55 años, desvela los innumerables comentarios que recibe de expertos y amigos: "Si comes pan, 'vete ya encargando la lápida'". "Yo cumplí 55 años y, de pronto, no hay tiempo que perder: tengo que hacer calistenia, estirar, encoger, el día que me salto el suplemento de magnesio estoy con una angustia...", bromea Herreros, que alucina con que "te saquen análisis de todo".

"¡Los análisis que te hacen ahora van a pillar! Se ponen a escarbar y algo sacan, y ahí me tenéis, ¡echándole espinacas hasta al ColaCao!", critica entre risas. Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos opinan que "tiene toda la razón". "Te haces una analítica y estas muerto" ,comenta Alfonso Arús.