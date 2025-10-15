Ahora
La reacción de Alfonso Arús al ver el vídeo viral del niño que se rapa la cabeza: "Parece Cañita Brava"

Vídeo viral

La madre del niño que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s se ha despistado durante un minuto. 60 segundos que su hijo ha aprovechado para coger la máquina y raparse la parte superior de la cabeza.

Con una cara en la que se mezclan el disgusto y la resignación, esta abnegada madre contempla a su hijo que ha decidido ser peluquero por un día. Ni ella ni el pequeño saben que el día de mañana se convertirán en virales y que tendrán una aparición especial en Aruser@s, en la sección que presenta Hans Arús, llamada 'vídeos vitales'.

Aún así, y a pesar de que se ha rapado toda la parte superior de la cabeza, el pequeño tiene una sonrisa de oreja a oreja y le enseña con orgullo su creación a su madre.

"Este sí que es un viejoven", bromea hoy Marc Redondo desde el plató del programa de laSexta.

Alfonso Arús, por su parte, se acuerda de un viejo amigo: "Se parece a Cañita Brava". "Este niño tiene que ir al colegio ahora con esta pinta. Yo creo que no se ha mirado al espejo", dice horrorizada Angie Cárdenas.

