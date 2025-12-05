Georgina Rodríguez sorprende a Alfonso Arús con su salto con bikini rojo en la playa "como una vigilante de la playa"

Georgina Rodríguez sigue compartiendo imágenes de sus vacaciones en el Golfo Pérsico junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos. Puedes verlo en este vídeo de Aruser@s.

Georgina Rodríguez sigue disfrutando de sus vacaciones en las cálidas aguas del Golfo Pérsico. Tras compartir una imagen de Cristiano Ronaldo en la piscina con su hija pequeña, Bella, ahora la modelo ha publicado algunas de las actividades acuáticas que han realizadas sus hijos, como motos acuáticas o paddle surf.

"También ha conquistado la playa con un bikini rojo como si fuera una vigilante de la playa", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña la fotografía de Georgina Rodríguez presumiendo de cuerpo escultural con una difícil fotografía en la que aparece saltando en la arena.

"Tiene mérito salir favorecida en una foto de este estilo porque te pones a saltar y pareces un ganso", explica la colaboradora en el vídeo, donde Rocío Cano destaca que le gustaría ver el móvil de Georgina Rodríguez ya que seguro que tiene cientos de fotos intentándolo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.